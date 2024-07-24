LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB nakil takvimini paylaştı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil takvimine çevrildi. Nakil başvuruları 22 Temmuz 2024 tarihi itibariyle başladı. Peki, LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB nakil takvimini paylaştı

İki dönemde tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sistemi () nakilleri için süreç başladı. Takvime göre, 1.nakil dönemi 22-26 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlanacak. Takvime göre, 26 Temmuz'da sona erecek olan 1.nakil sonuçları 29 Temmuz'da ilan edilecek. 

LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB nakil takvimini paylaştı - 1

NAKİL İŞLEMLERİ İKİ DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB nakil takvimini paylaştı - 2

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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