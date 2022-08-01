LGS 1. nakil sonuçları açıklandı (MEB LGS nakil sonuçları)

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı.

Adaylar, 1-5 Ağustos arasında son kez nakil için başvuruda bulunacak. Sonuçlar 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

Nakil dönemleri sonucunda yerleşemeyenler, İl-İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları'na başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınacak.



Yerleştirme işlemleri 19 Ağustos'ta tamamlanacak.

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"ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 97'Sİ İSTEDİKLERİ OKULLARA YERLEŞTİ"



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı.



Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, “Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti” dedi.



"SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK"



Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini kaydeden Özer, “İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek.” ifadelerini kullandı.