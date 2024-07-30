LGS 2. nakil tercih başvuruları ne zaman bitecek?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından LGS 2. nakil tercihleri başladı. Peki, LGS 2. nakil tercih başvuruları ne zaman bitecek?

LGS 2. nakil tercih başvuruları ne zaman bitecek?

Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı. Şimdi ise LGS 2. nakil tercih başvuruları için süreç devam ediyor. İşte, LGS 2. nakil tercihlerinde son durum...

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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