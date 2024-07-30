LGS 2. nakil tercih başvuruları ne zaman bitecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları erişime açıldı. Şimdi ise LGS 2. nakil tercih başvuruları için süreç devam ediyor. İşte, LGS 2. nakil tercihlerinde son durum...



Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.



İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.



Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.