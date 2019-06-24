2019 Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) açıklanmasının ardından öğrencilerin bir sonraki adımı lise tercihleri. Peki hangi lise kaç puanla alıyor? 2019 LGS lise taban ve taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar...



2019 LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI



2019 LGS'in 1 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından 24 Haziran'da sınav sonuçları açıklandı. Lise hayatına başlayacak öğrencilerin ise sonraki adımları hangi lisede okumak istedikleri dahilinde tercih yapmak. Peki 2019 LGS lise taban puan ve yüzdelik dilimleri nasıl? Taban ve taban puanları henüz açıklanmamış olsa da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2019 LGS TERCİHİ NASIL YAPILACAK?



LGS 2019 sınavını başarı ile bitiren öğrenciler tercih listelerinde en fazla 3 grupta 15 okula yer verebilecek. Peki tercih yapabilecekleri okulların ayrımı nasıl?



1- Merkezi sınav ile

2- Yerel yerleştirme ile

3- Pansiyon okullar



Önemli diğer bir bilgi ise sınava girmiş olan ve merkezi sınavı bulunan bütün öğrencilerin yerel yerleştirme dahilinde öğrenci alan okullara tercih yapması gerekiyor. Yoksa, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunulmaması halinde diğer okul kayıtları için işlem yapamıyor.



565 ÖĞRENCİ LGS'DE BİRİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEDİ



2019 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 66 farklı ilde 565 öğrencinin birincilik ile buluştuğu açıklandı. 2018 LGS'de ise 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.



1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda ortalama 298,87 ve standart sapma 78,73 olarak hesaplandı.

2018 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI



PEKİ 2019 SINAVSIZ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?



2019 LGS sınavsız yerleştirme, 2018 yılından farklı olacak. MEB'den aktarılan bilgiye göre öğrenciler liselere sınavsız yerleştirilirken; ikamet adresleri, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık oranına göre sıralanarak yerleştirilecekler. Herhangi 2 öğrencinin 3 kriter puanının eşit olması durumdan 6, 7, 8'inci sınıflardaki yıl sonu başarı puan üstünlüğüne bakalıcak.



ÖZEL OKUL TABAN PUANLARI HENÜZ AÇIKLANMADI



Bu sene ikincisi gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) açıklanmasının ardından özel liselerin taban ve tavan puanları merak edilen diğer bir konu oldu. 2019 Özel lise taban ve tavan puanlarına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

2018 LGS ÖZEL LİSE PUANLARI



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2019 LGS tercih süreci MEB'in yayınlayacağı ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde yer alacak. 2018 LGS süreci göz önünce bulundurulursa bu sürecin 1-12 Temmuz tarihi arasında yapılacağı söylenebilir.

