LGS 2021 tercih dönemi devam ediyor (Lise tercihleri nasıl yapılır?)

8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran'da yapıldı.



Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, öğrencilerin tercih maratonu da başladı.



Tercihler yerel, merkezi sınav ve pansiyonlu olmak üzere 3 kategoride yapılacak.

Öğrencilerin ilk olarak yerel yerleştirme ekranından 5 okul tercihi yapması gerekiyor. Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Ardından merkezi sınava giren öğrenciler, "sınavla alan okullar" ekranından en fazla 10 okul tercihi yapacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenciler, en fazla 5 pansiyonlu okul da tercih edebilecek. Pandemi nedeniyle devamsızlık günü sayısı, yerleştirme kriterlerinden çıkarıldı.



YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Lise tercihleri 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sonuçlar, 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak