LGS 2025 başvuruları ne zaman? (MEB LGS başvuru ve sınav takvimi)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvurularının ne zaman başlayacağı, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava girecek öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimiyle birlikte sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Peki, LGS 2025 ne zaman?
2025 LGS başvuruları tarih araştırmaları başladı. Sınava hazırlanan öğrenciler MEB tarafından yayımlanan LGS takvimini merak ediyor. Peki, LGS 2025 başvuruları ne zaman?
2025 LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.
MÜFREDAT VE KONU DAĞILIMI
LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.
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