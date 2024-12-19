LGS 2025 ne zaman? MEB LGS sınav tarihi belli oldu
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 2025 yılında ne zaman yapılacağı, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Sınav, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Peki, 2025 LGS ne zaman?
2025 LGS sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi sonrasında belli oldu. 8. sınıfta okuyan ve sınav için hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci, gözlerini sınav tarihine çevirdi. Peki, LGS 2025 ne zaman?
2025 LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.
MÜFREDAT VE KONU DAĞILIMI
LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.
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