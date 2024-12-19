LGS 2025 ne zaman? MEB LGS sınav tarihi belli oldu

2025 LGS sınav tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi sonrasında belli oldu. 8. sınıfta okuyan ve sınav için hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci, gözlerini sınav tarihine çevirdi. Peki, LGS 2025 ne zaman?



2025 LGS NE ZAMAN?



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

