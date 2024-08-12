LGS 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için LGS nakil süreci devam ediyor. İlk iki nakilde yerleşemeyen öğrenciler, 3.nakil başvurularını 14 Ağustos'a kadar gerçekleştirebilecek. Peki, LGs 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

 'de üçüncü nakil süreci 6 Ağustos'ta başladı.2. nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil süreci başlayacak. 6 ile 14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Yatılılık başvuruları 19-23 Ağustos'ta

Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da ağustosta alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

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