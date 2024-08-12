LGS 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS'de üçüncü nakil süreci 6 Ağustos'ta başladı.2. nakil döneminde yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil süreci başlayacak. 6 ile 14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
LGS yerleştirme süreci 16 Ağustos'ta tamamlanacak.
Yatılılık başvuruları 19-23 Ağustos'ta
Okul ve kurumlar yatılılık başvuruları da ağustosta alınacak. Başvurular, 19 ile 23 Ağustos'ta okul ve kurumlara yapılacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecek.
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