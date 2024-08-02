LGS 3. tercihler ne zaman açıklanacak? LGS lise nakil sonuç tarihi

LGS 3. tercihler olarak adlandırılan, LGS 2. nakil tercih başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağı, LGS 1. nakil ek tercih sonuçlarının ilanı sonrasında merak ediliyor. LGS 1. nakil ek tercihlerine göre herhangi bir kuruma yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 29 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3. tercihler ne zaman açıklanacak? LGS lise nakil sonuç tarihi

2. nakil (ek tercih) başvuruları, yerleştirmeye esas 1. nakil başvurularının açıklanmasının ardından başladı. Milli Bakanlığı () tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. nakil için tercihler 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz tarihinde başladı ve 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

LGS 2. nakil sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

3. NAKİL TERCİHLERİ AĞUSTOS'TA

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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