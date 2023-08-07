LGS 3. tercihler ne zaman? LGS'de üçüncü tercih olacak mı?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını ilan etmesinin ardından şimdi de üçüncü nakil tercihleri gündeme geldi. Peki, LGS 3. tercihler ne zaman? LGS'de üçüncü tercih olacak mı?

LGS 3. tercihler ne zaman? LGS'de üçüncü tercih olacak mı?

'in sosyal medya hesabındaki paylaşımda, kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu. Şimdi ise üçüncü nakil tercihi olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, LGS ek süreci hakkında son bilgiler...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı.

Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek.

LGS ÜÇÜNCÜ NAKİL TERCİHİ OLACAK MI?

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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