LGS 3. tercihler ne zaman? LGS'de üçüncü tercih olacak mı?

MEB'in sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu. Şimdi ise üçüncü nakil tercihi olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, LGS ek tercih süreci hakkında son bilgiler...



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınmıştı.



Nakil sonuçları hem MEB üzerinden hem de e-Okul üzerinden öğrenilebilecek.



LGS ÜÇÜNCÜ NAKİL TERCİHİ OLACAK MI?



Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.



Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

