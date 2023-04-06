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LGS başvuruları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2023 MEB LGS başvuru tarihleri)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından, LGS başvuruları 3 Nisan'da alınmaya başladı. e-Okul sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan ve henüz başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler, başvuruların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, 2023 LGS başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

LGS başvuruları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2023 MEB LGS başvuru tarihleri)

2023 başvuruları sürmeye devam ederken, başvurularını henüz tamamlamamış olan öğrenciler, tarafından belirlenen tarihlerini sorguluyor. Peki, LGS başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman yapılacak?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Millî Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.

Buna göre; 3 Nisan 2023 tarihinde başlayan LGS başvuruları 13 Nisan tarihinde sona erecek.

LGS başvuruları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2023 MEB LGS başvuru tarihleri) - 1

2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

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