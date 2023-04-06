LGS başvuruları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2023 MEB LGS başvuru tarihleri)

2023 LGS başvuruları sürmeye devam ederken, başvurularını henüz tamamlamamış olan öğrenciler, MEB tarafından belirlenen başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, LGS başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman yapılacak?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:



"LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.



Buna göre; 3 Nisan 2023 tarihinde başlayan LGS başvuruları 13 Nisan tarihinde sona erecek.