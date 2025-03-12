LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 MEB LGS başvuru ve sınav tarihi

2025 LGS başvurularının ne zaman yapılacağı, liseyi iyi bir okulda okumak için sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Her yıl ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı LGS sınavının 2025 tarihi ve başvuru takvimi araştırılıyor. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?



2025 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024'te uygulanmış ve başvurular, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.



Milyonlarca öğrenci şimdi de 2025 yılının LGS başvuru tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS başvuru takvimi henüz duyurulmadı.



Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

