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LGS başvuruları uzatıldı: 2024 LGS başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce 1 Nisan'da sona ereceği belirtilen LGS başvurularının süresi uzatıldı. Sınava katılım sağlayacak olan ve başvurularını henüz tamamlamamış olan öğrenciler, başvurularını yapmaya devam edebilecek. Peki, 2024 LGS başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?

LGS başvuruları uzatıldı: 2024 LGS başvuruları ne zaman bitecek, sınav ne zaman?

2024 başvurularının ne zaman sona ereceği sorgulanıyor. tarafından yayımlanan LGS takvimi sonrasında başvurular için son tarih 1 Nisan olarak belirlenmişti. Yapılan yeni duyuru sonrasında LGS süresi uzatıldı. İşte ayrıntılar...

LGS BAŞVURULARI UZATILDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

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