LGS birinci nakil sonuçları açıklandı (MEB LGS sonuç ekranı)

Liselere geçişte birinci nakil yerleştirme sonuçları duyuruldu.

Öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini e-Okul ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde öğrenebilir.





Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla, ikinci nakil dönemi de başladı.

Öğrenciler, bugünden başlayarak 21 Ağustos Cuma gününe kadar 2. nakil için başvuruda bulunabilecekler.

İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl iki nakil dönemi düzenleneceğini duyurdu. İkinci nakil yerleştirme sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak.



Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin boş kalan kontenjanlara yerleştirmek üzere 24-26 Ağustos arasıda İl İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuruda bulunması gerekiyor.

Yerleştirmeler 28 Ağustos itibariyle tamamlanacak.

Öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılna ise 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak.

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