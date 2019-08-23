CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özgür Ozel, eğitimde 4+4+4' sistemine geçilmesinin ardından 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okula başlayan öğrenci sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 54 oranında arttığını, bu öğrencilerin gelecek yıl yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) gireceklerini hatırlatarak yeni önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Milliyet gazetesinin haberine göre Özel soru önergesinde, "Bu artış nedeniyle sınavla öğrenci alacak okullara her zamankinden daha fazla talep gerçekleşecektir. Bu nedenle de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara girme olasılığı azalacaktır” dedi.

Özel önergesinde şunları kaydetti:



1 MİLYON 870 BİN 705 ÖĞRENCİ

"2012-2013 eğitim-öğretim yılında okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi sonucunda 60-66 aylık 135 bin 548, 66-69 aylık 280 bin 643,69-80 aylık 1 milyon 454 bin 514, toplamda ise 1 milyon 870 bin 705 öğrenci ilkokula başlamıştır. 20122013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler bu yıl 8'inci sınıfa geçmişlerdir. 20182019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenci bulunmaktadır. 2019 LGS'ye 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555'i (yüzde 95.86) sınava katılmıştır.



YETERLİ DERSLİK VAR MI?

2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayan 1 milyon 870 bin 705 öğrencinin bu yıl 8'inci sinif olduğu göz önüne alındığında, geçen yıla göre yüzde 54'lük bir artış söz konusu olacaktır. LGS'ye yaklaşık 600 bin civarında fazla başvuru olacaktır. Bu nedenle tedbir alınması gerektiği ortadadır. Ancak bakanlığınızın mevcut uygulamaları ile öğrenci sayısındaki bu artış sonrasında ortaya çıkacak sorunların çözülebileceği de görülmemektedir. Ortaöğretim kurumlarına başlayacak öğrenci sayısında beklenen yüzde 54'lük artışı karşılayacak derslik ve öğretmen var mıdır? Sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarında bir artış yapılacak mıdır?"

