Liselere Geçiş Sistemi (LGS ) sınavının sonuçları için geri sayım başladı.

Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB ) internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek.

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.