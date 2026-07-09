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LGS bugün açıklanacak

09.07.2026 12:09

Son Güncelleme: 10.07.2026 07:53

LGS bugün açıklanacak
Anadolu Ajansı

2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

NTV - Haber Merkezi
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları için geri sayım başladı.

 

Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

 

Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek.

 

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 

Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

 

Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.

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