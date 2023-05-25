LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?

LGS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?



LGS sınavında, 2 oturumda da görevliler aynı olduğu için 2 görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir.



Muhtemel MEB görevli ücretleri şu şekilde;



Yüzde 15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:



Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1388 TL



Bina Yönetici Yardımcısı : 1242 TL



Salon Başkanı : 1204 TL



Gözetmen : 1168 TL



Yüzde 20 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:



Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1305 TL



Bina Yönetici Yardımcısı : 1168 TL



Salon Başkanı : 1134 TL



Gözetmen : 1099 TL



Yüzde 27 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:



Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1190 TL



Bina Yönetici Yardımcısı : 1065 TL



Salon Başkanı : 1033 TL



Gözetmen : 1002 TL