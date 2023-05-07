LGS görevli başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? (2023 MEB LGS sınavı)

2023 LGS GÖREVLİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak. Sınavda görev alacak olan öğretmenler ise, LGS görevli başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.



2023 LGS sınavı için görevli başvuruları henüz başlamadı. Tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



2023 LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?



Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1388 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1242 TL

Salon Başkanı: 1204 TL

Gözetmen: 1168 TL