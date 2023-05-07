LGS görevli başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? (2023 MEB LGS sınavı)

2023 LGS sınavı için geri sayım başladı. 4 Haziran'da yapılacak LGS sınavı öncesinde, sınavda gözetmen olmak isteyen öğretmenler, LGS görevli başvuruları için tarih araştırması yapıyor. Peki, LGS görevli başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
LGS GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS sınavında, salon başkanı, gözetmen ya da yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler, MEBBİS sistemi üzerinden, başvuru yapabilecekler.
1. "https://mebbis.meb.gov.tr" internet adresini kullanarak, TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.
2. Sol menüden "Sınav İşlemleri Modülüne" tıklayınız.
3. Görev İstek bölümünden talepte bulunacağınız sınav görevi için istiyorum kutucuğunu seçerek işaretleyiniz.
2023 LGS GÖREVLİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak. Sınavda görev alacak olan öğretmenler ise, LGS görevli başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.
2023 LGS sınavı için görevli başvuruları henüz başlamadı. Tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
2023 LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1388 TL
Bina Yönetici Yardımcısı: 1242 TL
Salon Başkanı: 1204 TL
Gözetmen: 1168 TL