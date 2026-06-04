LGS için geri sayım başladı. Uzmanlardan önemli tavsiyeler: "En çok bu hata yapılıyor, dikkat"

Liselere Geçiş Sınavı (LGS ) için sayılı günler kala hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da artıyor. Peki öğrenciler bu süre zarfında nasıl çalışmalı?

"KENDİLERİNE KAYGI YÜKLEMELERİNE GEREK YOK"

Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, bu saatten sonra öğrenci genel tekrar yapması gerektiği belirterek şunları söyledi:

"Bu sürede genel tekrarla beraber en azından her gün bir deneme sınavı çözerek eksiklerini görmeleri yeterli olacaktır. Kendilerine kaygı yüklemelerine gerek yok. Eksiğim mi kaldı, tekrar çalışmalı mıyım? diye düşünmelerine gerek yok."

Öğrencilerin sınava girecekleri okula önceden gitmesi, uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat etmesi de tavsiyeler arasında yer alıyor.

“SON BİR HAFTA DIŞARIDAN BESLENMEYİN”

Hatice Yılmaz, evden sınava gidecekleri okulun mesafesin bakılmasını ve ulaşım süresinin iyi ayarlanması gerektiğini söylerken "Son bir hafta dışarıda beslenmemeye dikkat etsinler, evde yemek yemeyi alışkanlık haline getirsinler." diyerek beslenme düzenine ilişkin de uyarıda bulundu.

Sınav sırasında ise acele etmeden zamanı kontrollü kullanmak gerekiyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BU HATAYI ÇOK YAPIYOR”

Öğretmen Ali Akalan, "Matematik soruları çözülürken sorunun çözümünden önce iyi anlaşılması ve zamanın iyi kullanılmak adına acele etmemek lazım. Öğrencilerimiz bu hataları çok yapıyor. İşlem hataları çok oluyor. Bir soruyu anlamadılarsa geçip sonra o soruya dönebilirler." dedi.

LGS GİRİŞ BİLGİLERİ ERİŞİME AÇILMIŞTI

Öte yandan 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'nin giriş bilgileri de dün e-Okul üzerinden erişime açıldı.

Sınava girmek için başvuruda bulunan 8. sınıf öğrencileri sınava girecekleri merkez, bina, salon ve sıra bilgilerine e-Okul üzerinden ulaşabiliyor. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek.

Mücbir sebepler nedeniyle farklı ilde sınava girmek isteyenlerinse 8 Haziran'a kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

12 Haziran Cuma günü ise sınav hazırlıkları nedeniyle okullar tatil olacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.