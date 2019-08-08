Liseye Geçiş Sınavı (LGS) birinci nakil sonuçları MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
LGS ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos'ta (bugün) sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.
LGS BİRİNCİLERİ BAŞARILARININ SIRLARINI ANLATTI