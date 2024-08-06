LGS il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyon başvuruları ne zaman bitecek?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.



İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 16 Ağustos'ta tamamlanacak.

