LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların corona virüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı.

22.04.2020 - 12:02

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Her ay iki kez yayınlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık 1000 sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleri ile de destek oluyor. 

Bu kapsamda 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik örnek soruların Nisan ayına ait 2. Kitapçığı yayımlandı.

Kitapçıkta yer alan sorular, daha önce açıklandığı gibi yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Nisan ayı Sayısal Bölümü 2. Örnek Soru Kitapçığı

Nisan ayı Sözel Bölümü 2. Örnek Soru Kitapçığı

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