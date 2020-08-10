LGS nakil tercih başvuruları için liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 15:15

LGS nakil tercih başvuruları için liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler nakil tercihlerini yapacaklar. Birinci nakil başvuruları https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınacak.

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

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