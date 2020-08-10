LGS nakil tercih başvuruları için liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.



Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler nakil tercihlerini yapacaklar. Birinci nakil başvuruları https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınacak.

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.



LGS 2020 BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN