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LGS ne zaman yapılacak? Gözler MEB takviminde

Yüksek Seçim Kurulu, iptal edilen yerlerde seçimlerin yenileceği tarih 2 Haziran 2024 Pazar günü olarak belirledi. Açıklama ardından gözler Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav tarihine çevrildi. Peki, LGS ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman yapılacak? Gözler MEB takviminde

Milli Bakanlığı () Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında yapılan sınav tarihini 2 Haziran 2024 olarak açıklamıştı. Ancak YSK’nın takvimine göre, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sonuçlara yapılacak itirazlar nedeniyle yenilenmesine karar verilecek yerlerde seçimler de 2 Haziran’da gerçekleştirilecek. Karar ardından çeşitli platformlarda sınavın ertelenebileceğine dair iddialar yer almaya başladı.

LGS ne zaman yapılacak? Gözler MEB takviminde - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Takvimde değişikliğe gidilmemesi durumunda LGS sınavı belirlendiği gibi 2 Haziran tarihinde yapılacak.

LGS ne zaman yapılacak? Gözler MEB takviminde - 2

LGS SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Merkezî Sınav 02 Haziran 2024 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

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