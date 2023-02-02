LGS ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? (2023 MEB LGS sınav tarihi)

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 2023 yılında hangi ayda yapılacağı, güzel bir lisede okuma hayali kuran öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl ne zaman yapılacağıyla ilgili gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 LGS ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? (2023 MEB LGS sınav tarihi)

2023 sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Milli Bakanlığı tarafından tüm ülke genelinde uygulanacak olan 2023 LGS öncesinde, sınavın yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2023 LGS sınavı ne zaman?

2023 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı.

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

LGS ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? (2023 MEB LGS sınav tarihi) - 1

LGS KAÇ SORU?

90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.

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