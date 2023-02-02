LGS ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? (2023 MEB LGS sınav tarihi)

2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm ülke genelinde uygulanacak olan 2023 LGS öncesinde, sınavın yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2023 LGS sınavı ne zaman?



2023 LGS NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı.



Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.

LGS KAÇ SORU?



90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.



Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.