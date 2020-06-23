LGS puan hesaplama nasıl yapılır? (2020 LGS puan hesaplama)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS 2020) sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Ancak öğrenciler şimdiden puanlarını hesaplamaya başladı. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

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LGS PUAN HESAPLAMA

Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı.

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak açıklandı.

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