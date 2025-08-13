LGS şampiyonlarının İstanbul tercihleri belli oldu: İşte İstanbul'un en iyi 20 lisesi
LGS şampiyonlarının İstanbul'da tercih ettiği 20 lise belli oldu. En iyi 20 lise arasında dört fen lisesi, 14 anadolu lisesi, bir imam hatip lisesi ile bir mesleki ve teknik lise yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran günü yapılan merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz'da öğrenciler yerleşmek istedikleri liselerin tercihlerini yaptı.
Tercih sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasının ardından İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan liseleri belli oldu.
İSTANBUL'DAKİ EN İYİ DÖRT LİSE
Listenin zirvesinde, 500 tam puanla öğrenci kabul eden Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca ve İngilizce hazırlık programları, Galatasaray Lisesi ile İstanbul Erkek Lisesi ilk 4 sırada yer aldı.
Zirvedeki bu okulları, Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi 495,35 puanla beşinci sırada, Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,96 puanla altıncı sırada, Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce) 493,96 puanla yedinci sırada takip etti.
Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nin Almanca programı 493,96 puanla sekizinci, İngilizce programı ise 489,01 puanla listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.
FEN LİSELERİNDE ÇAPA ZİRVEDE
Fen liseleri arasında öne çıkan Fatih Çapa Fen Lisesi 487,92 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Üsküdar Haydarpaşa Lisesi (Almanca) 487,76 puanla listede 11'inci sırada yer buldu.
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,22 puanla 12'nci ve Kadıköy Anadolu Lisesi 485,28 puanla 13'üncü ve Üsküdar Haydarpaşa Lisesi (İngilizce) 482,98 puanla 14'üncü, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 482,43 puanla 15'inci sırada, Fatih Vefa Lisesi 481,22 puanla 16'ncı oldu.
Sıralamaya mesleki ve teknik liselerden tek lise olarak giren Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanı 480,24 puanla 17'nci sırada kendisine yer buldu.
Beşiktaş Anadolu Lisesi 478,33 puanla 18'inci sırada, Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi 477,63 puanla 19'uncu olurken, Üsküdar Validebağ Fen Lisesi 477,21 puanla listenin 20'nci sırasında görüldü.
İLK 20'DE DÖRT FEN, 14 ANADOLU LİSESİ VAR
Listedeki sıralamaya göre İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan liseler arasında ilk 20'de dört fen lisesi, 14 Anadolu lisesi, bir imam hatip lisesi ve bir mesleki ve teknik lise yer aldı.
