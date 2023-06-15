LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav sonuç tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 4 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023 LGS sınavı tüm ülke genelinde uygulandı. İyi bir lisede okuma hayaliyle sınava katılan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav sonuç tarihi)

2023 için binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarına göre kontrollerini yapan öğrenciler, LGS sonuçları için 'in duyurusunu bekliyor. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB LGS sınav sonuç tarihi) - 1

2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.

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