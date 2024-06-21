LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlar? (2024 MEB LGS takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen 2024 LGS sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. LGS sınavından alacakları puanlara göre isteğe bağlı tercih yapacak olan öğrenciler, MEB tarafından belirlenen sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

