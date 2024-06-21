LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlar? (2024 MEB LGS takvimi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2 Haziran'da ülke genelinde yapılan 2024 LGS sınavının ardından, gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen LGS sonuç tarihlerine çevrildi. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlar?

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlar? (2024 MEB LGS takvimi)

Milli Bakanlığı () tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen 2024 sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. LGS sınavından alacakları puanlara göre isteğe bağlı tercih yapacak olan öğrenciler, MEB tarafından belirlenen sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS için tarih belli oldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlar? (2024 MEB LGS takvimi) - 1

TERCİHLERİ NE ZAMAN?

sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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