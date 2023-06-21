LGS sınav sonuçları sorgulama 2023: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 4 Haziran tarihinde ülke genelinde uygulanan LGS sınavının ardından binlerce öğrenci sonuçlar için gözlerini MEB'e çevirdi. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.



Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.