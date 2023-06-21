LGS sınav sonuçları sorgulama 2023: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, LGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları sorgulama 2023: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 için geri sayım başladı. 4 Haziran tarihinde ülke genelinde uygulanan LGS sınavının ardından binlerce öğrenci sonuçlar için gözlerini 'e çevirdi. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

LGS sınav sonuçları sorgulama 2023: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.

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