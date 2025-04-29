LGS sınavı ne zaman? 2025 MEB LGS sınav tarihi

2025 LGS sınav tarihi, güzel bir lisede okuyabilmek için sınava hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl Türkiye genelinde uygulanan LGS sınavı, bu yıl haziran ayında yapılacak. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman?



LGS NE ZAMAN?



Liselere Geçiş Sistemi uygulaması 15 Haziran Pazar günü iki oturumda yapılacak. İlk oturum 09:30'da başlayacak, 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.



Sınavın ikinci oturumu 11:30'da başlayacak, 40 soru yer alacak ve 80 dakika verilecek.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Liselere Geçiş Sistemi sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan

edilecek.



Adaylar cevap anahtarlarına ve sonuçlara itirazlarını soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların açıklanmasından en geç 5 gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yapabilcekler.