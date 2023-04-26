LGS sınavı ne zaman, ayın kaçında? (2023 MEB LGS sınav tarihi)

2023 LGS sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Anadolu ve Fen Lisesi gibi okullarda güzel bir eğitim almak için hazırlıklarına devam eden öğrenciler, bir yandan da sınav tarihini öğrenmek ve sınav gününe psikolojik olarak hazır olmak istiyor. Peki, 2023 LGS sınavı ne zaman, ayın kaçında?



2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;



"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."



Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU? Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.



Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.



İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.