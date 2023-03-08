LGS sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? (2023 MEB LGS başvuru ve sınav takvimi)

2023 LGS sınavının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları devam ediyor. MEB tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında LGS başvuru kılavuzu ve sınav tarihleri belirlenecek. Peki, LGS sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?



BAKAN ÖZER'DEN LGS AÇIKLAMASI



Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;



"Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız."



LGS BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?



Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı.



2023 LGS NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 LGS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı.



Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi bekleniyor.



LGS KAÇ SORU?



90 Sorudan oluşmakta olan çoktan seçmeli LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.



Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.