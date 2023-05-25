LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı? (2023 MEB LGS sınav tarihi)

2023 LGS sınav tarihi, sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Tüm ülke genelinde MEB tarafından uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde, sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, LGS sınavı ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?



2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;



"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."



Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

﻿LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyor. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.