LGS sınavı ne zaman? LGS kaç dakika, kaç soru? (2023 MEB LGS sınav tarihi)

2023 LGS sınavı, MEB tarafından sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS sınavına girecek olan öğrenciler, LGS sınav tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, LGS sınavı ne zaman? LGS kaç dakika, kaç soru?



2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;



"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."



Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.



Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.



İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. 2023 LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI



Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.



Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.



LGS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

