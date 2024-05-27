LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 MEB LGS sınav tarihi)

2024 LGS sınavı için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2024 LGS sınav tarihi belli olmuştu. Kısa bir süre sonra yapılacak sınav öncesinde, öğrencilerin yanında bulundurması gereken belgeler merak ediliyor. Peki, 2024 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



2024 LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.



Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.



İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.