LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS açıklaması

Yerel seçimlerin bazı il ve ilçelerde yenilenecek olması nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı soruları gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2 Haziran’da gerçekleştirilecek olan merkezi sınavla ilgili, tekrarlanacak seçimler nedeniyle tarih değişikliği yapılmayacağını açıkladı.

LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS açıklaması

Millî Bakanı Yusuf Tekin, tv100 canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? " sorularına da canlı yayında yanıt verdi.

LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS açıklaması - 1

Bakan Tekin, 31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen bazı belde seçimlerinin 2 Hazıran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Seçimlerin yapılacağı yerlerin görece nüfusun az olduğu yerler olduğuna işaret eden Tekin, "Biz zaten bu ilçelerimizde YSK ile ortak bir biçimde sınav takvimimize ve sınav güvenlik tedbirlerine uygun bir biçimde sınavı yapabiliriz, hiçbir sıkıntımız yok." açıklamasını yaptı.

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