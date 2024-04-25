LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS açıklaması

Bakan Tekin, 31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen bazı belde seçimlerinin 2 Hazıran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.



Seçimlerin yapılacağı yerlerin görece nüfusun az olduğu yerler olduğuna işaret eden Tekin, "Biz zaten bu ilçelerimizde YSK ile ortak bir biçimde sınav takvimimize ve sınav güvenlik tedbirlerine uygun bir biçimde sınavı yapabiliriz, hiçbir sıkıntımız yok." açıklamasını yaptı.