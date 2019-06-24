LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları bugün öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurumun diğer sınavlardaki uygulamaları göz önüne alındığında sonuçları 10.00 civarı ilan edilmesi bekleniyor.

LGS SONUÇLARI SADECE MEB'DE

1 Haziran'da yapılan sınava yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi girmişti. Merkezi sınav sonuçlarına yarın www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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