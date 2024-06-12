LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 LGS sınav sonuç tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 LGS sınav sonuç tarihi)

2024 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ortaöğretimden lise hayatına geçiş yapmak için hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel bir lisede okumak için sınav sonucundan aldığı puana göre tercih yapacak olan öğrenciler, gözlerini tarafından yayımlanan tarihe çevirdi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS için tarih belli oldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 LGS sınav sonuç tarihi) - 1

TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

EĞİTİM HABERLERİ

1 Temmuz'da başlıyor: MEB'den öğrenciler için yeni uygulama

1 Temmuz'da başlıyor: MEB'den öğrenciler için yeni uygulama

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

YDUS/2 ek tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS ek tercih sonuçları sorgulama)

YDUS/2 ek tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS ek tercih sonuçları sorgulama)

20 milyon öğrenci için cuma günü tatil zili çalacak (Okullar ne zaman açılacak?)

20 milyon öğrenci için cuma günü tatil zili çalacak (Okullar ne zaman açılacak?)

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...