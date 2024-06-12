LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 LGS sınav sonuç tarihi)

2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ortaöğretimden lise hayatına geçiş yapmak için hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel bir lisede okumak için sınav sonucundan aldığı puana göre tercih yapacak olan öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yayımlanan tarihe çevirdi. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

