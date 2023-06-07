LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2023 MEB LGS sınavı sonuç tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavı tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından ise gözler MEB tarafından açıklanacak olan sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2023 MEB LGS sınavı sonuç tarihi)

2023 için geri sayım başladı. Milli Bakanlığı () tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının ardından, gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2023 MEB LGS sınavı sonuç tarihi) - 1

2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor

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