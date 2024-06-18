LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 MEB LGS sınavı sonuç tarihi)

2024 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanacak olan kılavuza göre lise tercihi yapacak olan öğrenciler bir yandan da tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

