LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 MEB LGS sınavı sonuç tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 2 Haziran'da sınava katılım sağlayan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Güzel bir lisede eğitim alabilmek için sene boyunca LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 LGS sonuç tarihine çevirdi. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 MEB LGS sınavı sonuç tarihi)

2024 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanacak olan kılavuza göre tercihi yapacak olan öğrenciler bir yandan da tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Bakanlığı () tarafından 2024 LGS için tarih belli oldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 MEB LGS sınavı sonuç tarihi) - 1

TERCİHLERİ NE ZAMAN?

sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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