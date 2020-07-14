LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? (2020 lise taban puanları)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu sene 20 Haziran'da gerçekleşti.



Corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleşen sınavın sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

LGS 2020 SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB tarafından açıklanacak. Dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre tercih kılavuzu da aynı gün öğrencilerle paylaşılacak.

Öğrenciler aynı gün, tercih kılavuzunda yer alan 2020 lise taban puanlarına göre tercihlerini yapmaya başlayabilecek.

Bakan Selçuk açıklamasında "Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



LGS 2020 SORU KİTAPÇIKLARI ve CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI



MEB LGS sınavı soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı.



LGS 2020 SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI-CEVAP ANAHTARI



LGS 2020 SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI-CEVAP ANAHTARI



2020 LGS PUAN HESAPLAMA



Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı.



Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak açıklandı.

📢2020 LGS Sonuçları 16 Temmuz Perşembe Günü Açıklanıyor@ziyaselcuk: Öğrencilerimiz tercih işlemlerine aynı gün başlayabilecek.



Haber👇https://t.co/XxNDXGxh0u — MEB (@tcmeb) July 13, 2020

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?