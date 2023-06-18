LGS sonuçları sorgulama 2023: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS sınav sonuçları, iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl belirli tarihlerde ülke genelinde uygulanan LGS sınavı, bu yıl 4 Haziran'da yapıldı. LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler şimdi de gözlerini MEB'den gelecek sonuç açıklaması çevirdi. Peki, 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 LGS takvimi duyuruldu.



Buna göre; LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

2023 LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI



LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.



Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.