LGS soru ve cevapları 2023: MEB LGS sözel ve sayısal soru ve cevap anahtarı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı soru ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından on binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurusunun ardından 2023 LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte LGS sözel ve sayısal soru ve cevap anahtarı.

LGS soru ve cevapları 2023: MEB LGS sözel ve sayısal soru ve cevap anahtarı

Millî Bakanlığınca kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu.

İki oturum halinde yapılan sınav, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor

SÖZEL KİTAPÇIK İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL KİTAPÇIK İÇİN TIKLAYIN

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

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