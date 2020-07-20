LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (e-Okul tercih ekranı)

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 2020 tercih kılavuzunu yayınladı. Öğrenciler sınav puanlarına göre tercihlerini 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak.



E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemi, öğrenci ve öğrenci velilerinin bilgi alabileceği bir sistem. Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, e-Okul sistemine girerek işlemlerini yapabilir.

LGS 2020 TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.



E-OKUL ÜZERİNDEN LGS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Geçtiğimiz sene öğrenciler e-Okul üzerinden tercihlerini Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunmuşlardı.

Bu sene bu işlemler için tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANI (YEP) NEDİR?

Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile LGS puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin sınav sonucundaki sıralamaları, yüzdelik dilim olarak açıklanır. Taban puanlar her yıl değişebiliyor fakat öğrenciler hem taban puanlarıne hem de yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmalıdır.

2020 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

16 Temmuz 2020 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı



16 Temmuz 2020 -Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı



16-29 Temmuz 2020 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması



20-29 Temmuz 2020 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması



10 Ağustos 2020 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan

Edilmesi



10-14 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



17 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



17-21 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



24 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



24-26 Ağustos 2020 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen

öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



31 Ağustos 2020 - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı