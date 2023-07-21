LGS tercih sonuçları için gözler MEB'de: 2023 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 19 Temmuz'da sona erdi. Güzel bir lisede okuma hayaliyle LGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevirdi. MEB tarafından yayımlanan 2023 LGS takviminin ardından tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için gözler MEB'de: 2023 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

2023 tercih sonuçları, tarafından LGS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. Okumak istedikleri liselerin tercihlerini yapan öğrenciler şimdi de büyük bir heyecanla tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ SONA ERDİ

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yaptı.

tercih süreci, 19 Temmuz'da sona erdi.

LGS tercih sonuçları için gözler MEB'de: 2023 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? - 1

LGS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'da sona erdi.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları için gözler MEB'de: 2023 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? - 2

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) üzerinden tamamlanan LGS tercih işlemleri sonrasında gözler sonuçlara çevrildi.

Güzel bir lisede okuma hayaliyle tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, tercih sonuçlarına meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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