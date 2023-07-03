LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 1. nakil başvuru tarihi belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin başlamasıyla birlikte, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün erişime açılan tercih işlemleri 19 Temmuz'a kadar sürecek. Öte yandan LGS 1. nakil başvurularının ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil başvuruları ne zaman?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 1. nakil başvuru tarihi belli oldu

2023 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bugün başlayan tercih işlemlerinin ardından merak ediliyor. Güzel bir lisede okuma hayaliyle tercih işlemlerini yapmaya başlayan öğrenciler, tarafından tercih sonuçlarının açıklanağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından açıklanan takvimle birlikte, 1. nakil başvuru tarihleri de belli oldu. İşte ayrıntılar.

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olan LGS tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 1. nakil başvuru tarihi belli oldu - 1

LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...