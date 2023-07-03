LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS 1. nakil başvuru tarihi belli oldu

2023 LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bugün başlayan tercih işlemlerinin ardından merak ediliyor. Güzel bir lisede okuma hayaliyle tercih işlemlerini yapmaya başlayan öğrenciler, MEB tarafından tercih sonuçlarının açıklanağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından açıklanan takvimle birlikte, 1. nakil başvuru tarihleri de belli oldu. İşte ayrıntılar.

2023 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olan LGS tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak.

