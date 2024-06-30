LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS tercih sonuçları tarihi)

2024 LGS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Öğrenciler, 2 Haziran'da girdikleri LGS sınavlarının ardından sınav sonuçlarını 28 Temmuz'da sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından açıklanan 2024 LGS sonuçlarının hemen ardından tercih işlemleri başladı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 LGS tercih takvimi belli oldu. Buna göre 2024 LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?



Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.



Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.



Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.



Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.