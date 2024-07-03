LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS tercih sonuçları için tarih verdi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 17 Temmuz'a kadar sürecek olan LGS tercih işlemleri sonrasında, öğrenciler aldıkları puanlar ve boş kontenjanlara göre tercih ettikleri okullara yerleşecek. Peki, 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS tercih sonuçları için tarih verdi

2024 tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. İsteğe bağlı olarak tercih yapan öğrenciler, puan ve boş kontenjan durumuna göre okullara yerleştirilecek. Milli Bakanlığı () tarafından 2024 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 LGS tercih takvimi belli oldu.

Buna göre 2024 LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS tercih sonuçları için tarih verdi - 1

TERCİHİ NASIL YAPILIR?

işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul..gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.

Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.

Sınava giren ve Merkezî Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

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