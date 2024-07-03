LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS tercih sonuçları için tarih verdi

2024 LGS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. İsteğe bağlı olarak tercih yapan öğrenciler, puan ve boş kontenjan durumuna göre okullara yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 LGS tercih takvimi belli oldu.



Buna göre 2024 LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

