LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi (2023 LGS tercih sonuçları tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları, LGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 3 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri 9 Temmuz'da sona erecek. Sınav sonucu ve aldıkları puana göre tercih yapan öğrenciler, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) duyuruya çevirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi (2023 LGS tercih sonuçları tarihi)

2023 tercih sonuçları, güzel bir lisede eğitim görmek için tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 19 Temmuz tarihinde sona erecek LGS tercih işlemlerinin ardından tercih sonuçları gündeme gelecek.

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olan LGS tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi (2023 LGS tercih sonuçları tarihi) - 1

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sorgulama adresinden öğrenilebilecek.

Adaylar, tercih sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php adresinden erişebilecek.

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