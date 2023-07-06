LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi (2023 LGS tercih sonuçları tarihi)

2023 LGS tercih sonuçları, güzel bir lisede eğitim görmek için tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 19 Temmuz tarihinde sona erecek LGS tercih işlemlerinin ardından tercih sonuçları gündeme gelecek.



2023 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olan LGS tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sorgulama adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, tercih sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php adresinden erişebilecek.